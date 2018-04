Extra locatie tijdens 8e editie Plaspop

Aalsmeer – PlasPop 2018, De Dippers druppelen verder. Het evenement op zaterdag 7 juli staat reeds in de 2e laag grondverf. Nog enkele problemen en probleempjes zullen moeten worden opgelost. Wel is het nu duidelijk welke bands er geselecteerd zijn op de verschillende locaties. Vanwege de overweldigende aanmelding is er ook besloten om een extra locatie te creëren op een, voor dit evenement geheel nieuwe plek.

Torregat: Interstate 44 (blues)

Schuilhaven de GroteBrug: EXES (soul /funk)

Vissersvreugd: DAB (covers ‘70/’80)

Schuilhaven de Kodde: FAB TWO (singer songwriters)

Topsvoort (nieuw!): Fanfarecorps Flora (de naam zegt het al)

Poeltje van Meijer: Katelijne met haar mannen (welbekend)

En dan tenslotte nog de slotact: Koddespoel: Hollands Diep (Nederlandstalig)

Plaspop-sfeer

In komende edities zullen de artiesten zich nader voorstellen, zodat bezoekers nog makkelijker hun keuze kunnen maken. Want normaliter zijn maximaal drie optredens en de slotact te bekijken. Wat Plaspop uniek maakt is de Plaspop-sfeer ontstaat vanuit het idee dat vele mensen, hoe verschillend zij ook zijn, op het water van de Westeinder vaak anders, vriendelijker en relaxter zijn dan in het dagelijks leven. Op het water groeten de meeste mensen elkaar nog. En nu wordt daar bovenop nog de kans geboden om elkaar ook nog eens te spreken. Liggend, zittend, keuvelend, maar vooral luisterend en genietend! In je eigen boot of die van een ander. Picknickmandje mee en wat is er niet mooier als je daar ook nog een stukje muziek, kunst of theater gratis bij krijgt?

Drie keer dertig minuten

Het concept is al een aantal jaren onveranderd. Op een aantal verschillende locaties starten op dezelfde tijdstippen een aantal acts. Zij zullen elk 3 optredens verzorgen. Iedere band start met hun eerste optreden om 20.30 uur. Elk tweede om 21.30 uur en elk laatste optreden om 22.30 uur. De optredens duren 30 minuten, daarna heeft iedere schipper ruim de tijd (30 minuten) om naar de volgende plek te varen (geen haast dus, tijd genoeg).

Aanstekers mee, smeer de kelen

De Plaspopavond wordt gezamenlijk afgesloten vanaf 23.15 uur op de Koddespoel. Die slotact is dit jaar in handen van een veelbelovende nieuwe band. Hun enthousiasme, hun kwaliteit en het meezingbare Nederlandstalige repertoire beloven een onvergetelijke afsluiting van deze avond. ‘Hollands Nieuwe’ moet u gehoord hebben! Neem de aanstekers en de zakdoeken maar mee, en smeer alvast de kelen!

In een later stadium zullen de locaties en verschillende artiesten worden getoond op de Plaspopsite, afgezet op een kaartje van de Westeinderplassen. Deze kaart is daar dan ook te downloaden! Bel alvast de mensen op waarmee u de boot in wilt. En zoek de Plas(pop)emmer (tevens blusemmer) maar weer op. Klaar voor Plaspop editie 8.