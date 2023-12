Extra ingang vrachtverkeer naar veiling geopend

Aalsmeer – Afgelopen weekend is de nieuwe extra ingang op de Legmeerdijk voor het vrachtverkeer naar bloemenveiling Royal FloraHolland geasfalteerd en opengesteld. Maandagochtend 11 december reden de eerste vrachtwagens over de nieuwe toegangsweg. De komende periode werkt de aannemer verder aan de nieuwe voetgangersbrug over de Legmeerdijk (N231). De voetgangersbrug is inclusief twee nieuwe bushaltes, trappen en liften waardoor busreizigers en voetgangers veilig kunnen oversteken van en naar het terrein van Royal FloraHolland.

Om de voetgangersbrug verder te realiseren is de wegindeling op de Legmeerdijk nabij de bloemenveiling tijdelijk aangepast. Het wegverkeer wordt in de richting van Amsterdam geleid via de tegenovergestelde rijbaan. Daarbij geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Fietsers worden omgeleid via terrein Zuid van de bloemenveiling, om het werkterrein heen. Als een en ander volgens planning verloopt worden de werkzaamheden medio 2024 afgerond. Met vragen over de werkzaamheden kan contact opgenomen worden met het servicepunt van de Provincie via 0800-0200600 of per mail servicepunt@noord-holland.nl

Foto: Provincie Noord-Holland