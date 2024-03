Extra fleurig in het Flower Art Museum

Aalsmeer – Extra fleurig was het afgelopen weekend in het Flower Art Museum. De expositie in de voormalige waterkelder was opgeluisterd met prachtige bloemstukken. Vrijdag maakten cursisten van de bloemschik-opleiding van het Boerma Instituut hier hun eindopdracht onder leiding van de Duitse meesterbinder Gregor Lersch. Bezoekers waren uitgenodigd om de cursisten aan het werk te zien en zaterdag en zondag waren alle voltooide arrangementen te bewonderen in het Flower Art Museum.

Het was de moeite waard, maar dat is een bezoek sowieso. Tot en met 12 mei is hier de tentoonstelling ‘Hoop’ te zien met werken (sculpturen, beelden, schilderijen) van diverse kunstenaars. Het Flower Art Museum is zondag 31 maart (eerste Paasdag) gesloten, maar tweede Paasdag (maandag 1 april) zijn bezoekers welkom van 13.00 tot 17.00 uur, net als iedere donderdag, vrijdag, zaterdag en (bij geen feestdag) op zondag. Adres: Kudelstaartseweg 1. Meer info: www.flowerartmuseum.nl.

Foto: www.kicksfotos.nl