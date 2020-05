Extra controles op de Westeinder: Direct boetes!

Aalsmeer – Afgelopen tijd is er veel overlast op de Westeinderplassen geweest in de vorm van onder andere hard varen, racen met boten, onverlicht varen, vernielingen op de eilanden en overlast van muziek. Helaas geldt ook hier weer dat een klein deel het verpest voor de meerderheid van de watersporters.

De politie Aalsmeer had in samenwerking met de handhavers van de gemeente de vaarsurveillance al opgevoerd, maar deze gaat de komende tijd nog frequenter gehouden worden. Agenten van het basisteam, handhavers van de gemeente en agenten van het politieteam water/havens gaan vaker het water op om de overlast terug te dringen. De extra controles zullen menig inwoner als muziek in de oren klinken, want de ergernis over de vernielingen en (te) hard varen is groot.

Direct boetes

Wat de politie en de gemeente betreft is de tijd van waarschuwen voorbij en worden er direct boetes uitgedeeld. En die zijn, aldus de politie, niet mals. Voor varen zonder vaarbewijs wordt een bekeuring gegeven van 550 euro, voor racen met boten volgt een proces-verbaal van 240 euro en schippers jonger dan 18 jaar in een snelle motorboot krijgen een ‘prent’ van 210 euro. Ook gas inhouden is een aanrader. Wie tot 6 kilometer per uur te hard vaart, wordt op de vingers getikt met een boete van 95 euro en wie ‘geklokt’ wordt op 6 tot 15 kilometer te hard op de Westeinder moet 140 euro betalen.

Uiteraard hopen de politie, de handhavers en de gemeente dat iedereen zich gedraagt zoals het hoort en niet voor overlast zorgt. Meldingen over overlast op het water kunnen bij de politie gemeld worden via 0900-8844.