Expositie voor Stichting de Regenboog

Wilnis – Hedy Jagtman exposeert en verkoopt 14 juli een groot deel van haar collages. Waar: Ontmoetingskerk Dorpsstraat 20 Wilnis va 10.00 – 16.00 uur. De opbrengst schenkt zij aan Stichting de Regenboogboom. In 1992 wordt Stichting de Regenboogboom opgericht, een landelijke vrijwilligersorganisatie.

Met geweldige teams van professioneel getrainde vrijwilligers bezoeken zij kinderen met uitdagingen om hen weer te laten schitteren en te laten ervaren dat ze (in zichzelf) de kracht en de moed hebben om iedere uitdaging aan te gaan. Dat doen zij door met een echte regenboogboom bezoeken te brengen en Droomdekentjes weg te geven.

Je eigen veilige plek

Vrijwilligers van de Regenboogboom bezoeken kinderen met een ziekte, trauma of handicap in het ziekenhuis, thuis, op scholen en instellingen. De Regenboogboom zorgt ervoor dat ieder kind het gevoel van kracht weer terugkrijgt. Met liedjes en verhalen laten zij ze het Regenboogbos ontdekken. Het Regenboogbos is een metafoor voor een eigen, prachtige, veilige plek die je zelf mag bedenken. Die plek kan alles zijn! waar je even niet hoeft te vechten, tegen angst, pijn en verdriet. Een plek waar er alle ruimte is voor jouw fantasie en dromen. Of je nou wilt skiën op slagroomsoezen, zwemmen met dolfijnen of gewoon even helemaal jezelf zijn. Het mooie is, je kunt altijd terug naar die plek, wanneer je wilt, zo vaak je wilt. Soms vertellen ze een verhaal of zingen een liedje, soms kletsen ze wat. De aandacht voor de kinderen staat centraal.

Elk kind dat zij bezoeken krijgt een kristal. Daarmee tover je gemakkelijk Regenboogjes naar je veilige droomplek, zo vaak je maar wilt. ’…op mijn eigen veilige plek ben ik weer gewoon mezelf’

Droomdekentjes

Onder een Droomdekentje kan een kind in alle rust en veiligheid wegkruipen en volledig opgaan in zijn eigen fantasierijke wereld. Een wereld waarin het kind ervaart hoe het is om zich veilig te voelen en kracht op te doen. Een Droomdekentje is er voor elk kind: ziek, met een beperking of een andere serieuze uitdaging.

Iets voor jou? Is voor jou aaien, breien of haken een heerlijke besteding van de dag? Dan ben je gelukkig niet de enige. In het hele land make dames regelmatig Droomdekentjes: individueel of met elkaar. Hierdoor hebben ze al duizenden kinderen blij kunnen maken. Hoe mooi is het als zij met behulp van jouw passie een kind kunnen helpen? Zij zorgen dat het Droomdekentje terechtkomt bij een kind dat wacht op een veilige droomplek! Meer informatie:

www.hedyjagtman.nl

www.regenboogboom.nlwww.droomdekentjes.nl