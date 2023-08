Expositie ‘Tuinen’ nog te zien op afspraak

Aalsmeer – De expositie ‘Tuinen’ in het Oude Raadhuis met veel bijzonder werk van kunstenaar Karin Borgman viel behoorlijk in de smaak. Een bonte verzameling schilderijen en grafiek over de tuin in allerlei verschijningsvormen. Met de tuin als de plek waar geprobeerd wordt de natuurkrachten naar eigen hand te zetten, om heerlijke momenten beleven of om geld mee te verdienen.

In principe is Het Oude Raadhuis in de zomermaanden dicht, maar waarom zouden thuisblijvers en thuiskomers niet de gelegenheid moeten krijgen om ook in de zomer heerlijk te genieten van bijzondere kunst van een bijzondere Aalsmeerse kunstenaar?! Karin bood aan om haar werk tot en met zondag 27 augustus in het Oude Raadhuis op afspraak te laten zien en dan natuurlijk ook persoonlijke rondleidingen te geven. En wilt u werk van Karin kopen? Dan mag u het na betaling gelijk meenemen! Een afspraak kan worden gemaakt middels een telefoontje naar Karin Borgman op 06- 13525543 of stuur een e-mail naar karinborgman@kpnmail.nl.

Let op: Tijdens de zomermaanden is Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 in het Centrum alleen op afspraak te bezoeken en niet open tijdens de reguliere openingstijden.