Expositie Steven Partiman in Bibliotheek Aalsmeer

Aalsmeer – Van vrijdag 8 december tot en met 7 januari is de indrukwekkende tentoonstelling ‘Transcendence’ van Steven Partiman gratis te bekijken in Bibliotheek Aalsmeer. Voor Steven Partiman is kunst de mooiste en meest toegankelijke vorm van de vrijheid van meningsuiting. Als jongen liep hij al rond met een schetsboek en wilde dromen. Inmiddels is hij internationaal actief als kunstenaar en heeft hij talloze schilderijen gemaakt die gekenmerkt worden door uitbundig gebruik van kleuren en eigenzinnige technieken.

Zijn werk bestaat uit portretten, muurschilderingen, inkttekeningen, design en illustraties, zowel figuratief als abstract. Naast eerder geschilderd werk is in Bibliotheek Aalsmeer ook nieuw werk van Steven te bewonderen

Meet & Greet

De echte kunstliefhebbers krijgen op vrijdag 22 december vanaf 15.30 uur de gelegenheid om de kunstenaar in levende lijve te ontmoeten. Tijdens deze Meet & Greet zal Steven Partiman de bezoekers rondleiden langs zijn tekeningen en schilderijen die in de bibliotheek zijn geëxposeerd. Met een hapje en een drankje.

Foto: Amy, schilderij van Steven Partiman.