Expositie Irina Oud Boeslenko bij Cultuurpunt

Aalsmeer – Cultuurpunt Aalsmeer organiseert van 23 april tot en met 23 juni schilderijen van de Aalsmeerse kunstenaar Irina Oud Boeslenko. Zondag 23 april opent Dirk Beets van het Cultuurpunt om 16.00 uur de expositie in De Oude Veiling in de Marktstraat en belangstellenden zijn van harte welkom.

Het werk van Irina Oud-Boeslenko is heel gevarieerd en omslaat een lange periode. Irina is gestart met figuratief werk met een voorliefde voor het schilderen van bloemen. De liefde voor het schilderen straalt van de bloemen af. Door het kleurgebruik hebben de schilderijen een hele positieve uitstraling. Na deze figuratieve periode is Irina overgegaan op abstract werk. De abstracte schilderijen, met hun lijnen en compositie, doen denken aan een combinatie van de vijver van Monet en het werk van Jackson Pollock. De laatste tijd is Irina meer aan het experimenteren met gips. Hierdoor ontstaat er meer reliëf en diepte in haar schilderijen.

Tijdens de tentoonstelling in De Oude Veiling laat Irina de verscheidenheid van haar werk zien.

Na de zomer als persoon of als vereniging bij het Cultuurpunt exposeren? Neem dan contact op via info@cultuurpunt.nl of kom zondag langs om aan te melden en informatie te krijgen.