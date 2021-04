Expositie in galerie KunstRondeVenen

Mijdrecht – Ondanks alle onzekerheden rond geldende beperkingen in verband met de corona-pandemie is kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen volop bezig met de organisatie van de Atelier Route 2021. Deze staat gepland voor het weekend van 29 en 30 mei. Als de Atelier Route doorgaat, zal er verspreid over diverse locaties in De Ronde Venen werk van vijftig kunstenaars zijn te zien. Vooruitlopend op dit evenement organiseert KunstRondeVenen de komende weken in haar galerie in winkelcentrum De Lindeboom 7 in Mijdrecht een expositie met werk van deelnemers aan de Atelier Route.

Veelzijdig werk

Er zullen schilderijen, tekeningen, beelden, werken op het gebied van keramiek, fotografie en glaskunst zijn te zien. De meeste kunstwerken zijn ook te koop. De expositie zal, met inachtneming van de dan geldende corona-maatregelen, zijn te bezoeken op vrijdagen en zaterdagen op 23, 24 en 30 april, 1 , 7, 8, 14 en 15 mei. De galerie is op die dagen geopend van 12 tot 16 uur. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn de tentoonstelling op andere dagen, op afspraak, te bezoeken.