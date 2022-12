Expositie ‘Helden in de Jeugdzorg’ verlengd

Aalsmeer – De expositie ‘Helden in de Jeugdzorg’ is verlengd en kan nog tot en met 18 december bezocht worden in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9.

Kunstenaar Jennifer Bergkamp schreef vele ontroerende verhalen over kinderen en jongeren die om welke redenen dan ook Jeugdzorg nodig hebben. Op haar unieke wijze maakte ze er weer portretten in pastel bij. Fotograaf Erik de Rijk zette de helden in de jeugdzorg op de gevoelige plaat. Met hun verhalen geven zij een inkijkje in wat hen drijft. Dat levert opnieuw kunst op met een grote K. Positieve en indrukwekkende verhalen! Want ook die mogen eens – naar al die negatieve berichtgeving over de Jeugdzorg – verteld worden. Een sector waar nog heel veel moet worden verbeterd. Maar ook een sector waar professionals en mantelzorgers hun stinkende best doen om kinderen en jongeren die zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben om veilig op te kunnen groeien. De tentoonstelling is een hart onder de riem van al die mooie vakmensen die het verschil maken. Beeldende kunst over de Kunst van de Jeugdzorg.

De tentoonstelling in het Oude Raadhuis in het Centrum is iedere vrijdag, zaterdag en zondag open van 14.00 tot 17.00 uur. De entree is gratis, een gift wordt bijzonder op prijs gesteld.