Expositie ‘Harrie de Haan op pad’ bij Cultuurpunt

Aalsmeer – Het begon met de verkoopadvertentie van een stofzuiger. Daarop kwam de reactie: ‘als je hem niet kwijtraakt, kun je er ook dit mee doen,’ met een link naar ‘henryhooverontour’; een gekke Schot die heel Europa doorreist en overal foto’s maakt van zijn Henry stofzuiger. Dat inspireerde Truus Oudendijk om zelf een leuk project te starten. Door alle narigheid op de wereld was zij wel toe aan iets geks. Henry werd het niet, die was al verkocht, het werd Harrie: ‘Harrie de Haan op pad’, een kleurige vogel van respectabele afmetingen. Ze besloot er een 365-dagen project van te maken. Elke dag een foto van Harrie, een jaar lang.

Schoen naar Curaçao

Truus vroeg nog vier anderen om mee te doen, maar alleen Erik en Truus haalden de eindstreep, het was ook niet altijd eenvoudig om weer iets te bedenken als geschikt fotomoment. Erik koos een koperen schoentje, heel toepasselijk natuurlijk voor een schoenenverkoper. Een fotografisch dagboek van alledaagse momenten thuis, in de tuin, in de keuken, bij de barbecue, in de supermarkt of op het schoolplein én mee op reis naar verre vakantiebestemmingen. Het schoentje ging naar Curaçao, mee op zoektochten naar de ijsvogel, assisteerde bij de inkoop van nieuwe schoenen en was aanwezig bij exposities.

Harrie naar Zweden

Harrie vertrok met de camper naar Zweden. De eerste uitstapjes overleefde hij nauwelijks. Zijn snavel brak en hij raakte onthoofd. De dierendokter kalefaterde hem gelukkig weer op. Kneedgum in de bek, een gehaakt sjaaltje ter camouflage en er kwam een speciaal koffertje voor de resterende reis. Bijna iedereen wilde met Harrie op de foto: miss Noord-Holland, de serveerster in de pizzeria, de man die een hulptransport naar Oekraïne organiseerde en dat lieve doodzieke meisje met leukemie.

Nieuwsgierig geworden naar de twee prachtige fotoreeksen van Truus en Erik? Bezoek dan de tentoonstelling bij het Cultuurpunt op de eerste verdieping in De Oude Veiling in de Marktstraat 19. De Opening van de fotoreeksen is op zaterdag 1 juni en wordt om 16.00 uur verricht door Johan Oudendijk. Daarna is de expositie vrij te bezoeken.

Foto: Truus Oudendijk met Harrie de Haan. Foto: aangeleverd