Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 presenteert op zaterdag 12 mei de nieuwe expositie ‘Bevrijding en Vergelding’. De expositie wordt deze dag om 13.00 uur geopend door de heer Nico Borgman, voormalig verzetsheld en oud wethouder van Aalsmeer.

Bevrijding: Nederland was vanaf 10 mei 1940 bezet door de Duitsers. In de jaren die volgden werden veel Nederlanders verraden, opgepakt, gevangen gezet, naar concentratiekampen afgevoerd of geëxecuteerd. Een deel van de Nederlanders kwam in verzet tegen de bezetter. Een ander deel hielp weer bij het onderduiken van gezochte of bedreigde personen. Een ander deel was de bezetter welgezind, op wat voor manier dan ook.

Eind 1944 werd het zuidelijke gedeelte van Nederland bevrijd en het noordelijke deel van Nederland kreeg vervolgens te maken met een zeer strenge winter en weinig eten of drinken. Uiteindelijk na 5 zware jaren werd geheel Nederland bevrijd van de Duitse bezetter.

Omdat er geen overheid meer was die voor de veiligheid en orde moest zorgen in het bevrijde Nederland werd in 1944 officieel de tot dan toe weinig samenwerkende verzetsgroepen samengebundeld tot de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, kortweg BS.

Vergelding: De bevrijding bracht feestvreugde en rekeningen werden vereffend. Mensen waarvan men zeker wist dat zij met de bezetter hadden samengewerkt werden opgepakt. Maar ook als men maar een flauw vermoeden had of gewoon met iemand nog een appeltje had te schillen werden deze mensen opgepakt. Vrouwen en meisjes die met een Duitse soldaat verkering hadden gekregen werden opgepakt en publiekelijk vernederd en kaalgeschoren. Men noemde deze vrouwen ‘Moffenmeiden’.

Lezing op 19 mei

In de expositie wordt de vreugde van het einde van de oorlog getoond en de vernedering die sommige mensen, al dan niet terecht, moesten ondergaan. De heer Nico Borgman zal als vervolg op de opening van deze nieuwe expositie op zaterdag 19 mei een lezing verzorgen om 13.00 uur in het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum 40-45.

De toegangsprijs tot het museum is 3,50 euro voor volwassenen, 1,50 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Crash donateurs hebben gratis toegang evenals veteranen met een veteranenpas. Het museum is iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. Groepsbezoeken zijn mogelijk op andere dagen op afspraak. Het Crash museum is gevestigd in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 te Aalsmeerderbrug.