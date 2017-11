Expositie ‘Balans en verbinding’in Wilnis

De ronde Venen – Odeke Kwantes en Hedy Jagtmans hebben hun balans gevonden. Ze kennen elkaar nu 20 jaar en is de tijd rijp om die ontwikkelde verbondenheid in de vorm van Kunst aan u te tonen. De passie voor Odeke is beeldhouwen terwijl Hedy haar passie voor fotografie heeft omgezet in het maken van de prachtigste collages maar ook beelden van speksteen maakt. Vanuit de verbinding met de steen komen Odeke en Hedy tot de mooiste creaties. Het weekend van 18 en 19 november is de expositie van 12.00 – 17.00 uur geopend. Het adres: Galerie Boven Verwachting, Herenweg 298a, 3648 CS, Wilnis