Expo ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’

Aalsmeer – Van 25 november tot en met 20 december is de expositie ‘Wij…doorbreken de cirkel van geweld’ te zien in het raadhuis van Aalsmeer. De tentoonstelling toont krachtige verhalen van slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld die iedereen kunnen helpen om de werkelijkheid onder ogen te zien. En die slachtoffers en hun omgeving kunnen inspireren om uit de nare omstandigheden te komen.

De tentoonstelling is gemaakt door stichting Open Mind. Deze organisatie verbindt mensen met elkaar door verhalen te vertellen in de openbare ruimte. Volgens Open Mind begrijpen we onszelf en anderen beter door te vertellen, te lezen en te luisteren. Zo kunnen we grip krijgen op hoe het leven in elkaar zit en wat onze eigen plek en betekenis is binnen ‘het grote verhaal’. Open Mind wil daarmee onbegrip de wereld uit helpen.

Samen stilstaan

Alle inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart worden uitgenodigd voor de officiële opening van de tentoonstelling. Die is op zaterdag 25 november van 15.00 tot 17.00 uur in de burgerzaal van het raadhuis in Aalsmeer aan het Raadhuisplein 1. “Het is goed dat we samen stilstaan bij dit thema, dat zich vaak achter de voordeur verschuilt, maar juist alle aandacht verdient”, zegt wethouder Bart Kabout. “We willen graag samen bewustwording creëren in de lange weg naar een veiliger thuis.”

Ervaringsdeskundigen aanwezig

Dat de tentoonstelling bijdraagt aan het helpen van slachtoffers en hun omgeving wordt onderstreept door ervaringsdeskundigen. Zij zullen bij de opening van de expositie hun verhalen delen.