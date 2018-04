Experimenteren in de meivakantie

Amstelland –Met plezier onderzoeken én ontdekken. Dat is wat kinderen van 6 t/m 12 jaar in de meivakantie kunnen doen bij de Bibliotheek Amstelland. Een week vol verschillende uitdagende en educatieve workshops over wetenschap en techniek voor de wetenschappers en technici van morgen.

Laat je meeslepen in de wereld van robotica! Kom achter het geheime recept van het Oeey Goeeyslijm met behulp van een chemisch experiment. Leer meer over de basisprincipes van luchtvaart en aerodynamica en ervaar zelf waarom draaikolken van pas kunnen komen in een laboratorium. De workshops van Mad Science laten je ontdekken hoe wetenschap en techniek ons dagelijks leven beïnvloeden. De workshops worden op verschillende dagen en locaties in de vakantie gegeven.

Tijd voor slijm

De bibliotheek start de week op maandag 30 april van 11.15 tot 12.15 uur in Bibliotheek Stadsplein met Mad Science: Labwerk. Op dinsdag 1 mei van 10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek Uithoorn is Mad Science met Radicale Robots. Woensdag 2 mei van 10.00 tot 11.00 uur in Bibliotheek Aalsmeer kan je aan de gang met Mad Science: Tijd voor slijm en op donderdag 3 mei. Van 11.00 tot 12.00 uur kan je in bibliotheek Westwijk naar de workshop Mad Science: Hoogvliegers.

Meer informatie over de workshops en hoe je deel kan nemen vind je op de website van de bibliotheek www.debibliotheekamstelland.nl of vraag er naar in een van de Amstelland Bibliotheken. Prijzen €6 voor leden en €12 voor niet leden. Wees er op tijd bij, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen per workshop.