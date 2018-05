Ex-gitarist Iron Maiden in P60

Amstelveen – Als je het hebt over heavy metallegendes, dan heb je het over Iron Maiden. Op vrijdag 14 september komen de band Harris én voormalig Iron Maiden gitarist Dennis Stratton samen naar P60 voor een Iron Maiden Tribute.

Tegenwoordig is Iron Maiden niet meer weg te denken uit de metal wereld en vele bands halen inspiratie uit het werk van de Britten. In 1980 bracht Iron Maiden hun allereerste volledige album ‘Iron Maiden’ uit. Dennis Stratton was gitarist op dit eerste album van de metal legendes. Op dit album stonden de nu legendarische nummers als ‘Phantom of the Opera’, ‘Running Free’ en natuurlijk ‘Iron Maiden’.

Stratton betreedt het podium samen met de Nederlandse band Harris – vernoemd naar Iron Maiden bassist Steve Harris. Vanaf 2010 brengt Harris een hommage aan Iron Maiden met een mooie dwarsdoorsnede van het oude en nieuwere werk van de band. Met bandleden uit projecten als Ayreon, Vengeance en twee actieve leden van Praying Mantis zitten ze dicht op het vuur.

Vrijdag 14 september in P60 Amstelveen, zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur.