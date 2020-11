Ernstig ongeval tussen fietser en auto

Uithoorn – Woensdagmiddag rond 15.30 uur heeft er een vrij ernstig ongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een auto op de Amsterdamseweg ter hoogte van het busbaanviaduct. Een fietser werd geschept door een auto en belande via de voorruit op het wegdek. De fiets zat klem onder de auto. Het slachtoffer is eerst door omstanders en later door ambulancepersoneel verzorgd en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de toedracht. Later in de middag staat de zon vrij laag en dat zou een oorzaak kunnen zijn geweest. Oplettendheid op deze plaats is geboden

(foto Jan Uithol)