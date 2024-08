Erik de Rijk winnaar fotowedstrijd Historische Tuin

Aalsmeer – Tot 1 juli was het mogelijk om foto’s in te sturen voor de fotowedstrijd van de Historische Tuin met het thema insecten. Er is goed gebruik gemaakt, de Tuin heeft veel prachtige inzendingen mogen ontvangen. Volgens de jury straalde het enthousiasme van de fotografen er vanaf. De jurering werd verricht door Eric van der Heijden, Kees Lemcke en Peter van Wieringen, drie ervaren fotografen van de natuurwerkgroep van Fotoclub Perspektief.

Uit 48 inzendingen kozen zij de foto van Erik de Rijk als winnaar. Hij gaf zijn foto van twee innige lieveheersbeestjes de titel ‘Gewoon in het openbaar’ mee. Bij het zien van de foto is een verdere uitleg overbodig. Volgens de jury is de foto “mooi scherp waar het scherp moet zijn, prachtige achtergrond en de gele bladrand doet mooi mee in de foto. De insecten gaan niet verloren in de foto, maar krijgen de aandacht die ze nodig hebben. Ze zijn goed geplaatst in de foto met voldoende zichtruimte.” De winnende foto van Erik en die van de nummers twee en drie zullen te zien zijn in de Historische Tuin tijdens de Kunstroute op 21 en 22 september.

Foto: De winnende foto van Erik de Rijk