Kinderburgemeester en Kinderraad in DRV

De Ronde Venen – Op initiatief van D66 en het CDA is afgelopen donderdag een motie voor een Kinderraad en kinderburgemeester ingediend.

Volgens Thijmen Klinkhamer (D66) is het belangrijk dat kinderen in De Ronde Venen hun stem laten horen, want soms hebben zij een andere kijk op dingen die hen aangaan. Ria de Korte (CDA) zegt als mede-indiener: “Het is belangrijk dat kinderen leren hoe politiek en democratie in elkaar zitten en dat gaat het beste als kinderen zelf ervaren hoe dat gaat. Veel gemeenten hebben al een Kinderraad en Kinderburgemeester. We kunnen leren van die goede voorbeelden.”

Wethouder Kiki Hagen (D66) vond het de mooiste motie van de avond. Zij wil, in overleg met de scholen, de Kinderraad en Kinderburgemeester volgend schooljaar realiseren. De PvdA-Groen Links en Lijst 8 Kernen tekenden de motie direct mee en de motie is vervolgens door alle partijen aangenomen.