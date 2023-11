Enzo Leijnse te gast bij Rick FM

Uithoorn – Enzo Leijnse is één van de beloftevolle wielrenners uit de regio. De afgelopen jaren fietste hij in de opleidingsploeg van DSM-firmenich. Enzo is een goede tijdrijder, maar ook een renner die urenlang aan de kop van het peloton kan sleuren om de gaten naar een kopgroep dicht te rijden.

De laatste tijd ontwikkelt hij zich steeds meer tot de startrenner in het treintje voor de sprinters. Per 1 januari maakt Enzo de overstap naar het World Tour team van DSM-firmenich. De planning is dat hij vooral een rol gaat krijgen in de voorjaarsklassiekers. Reden voor Rick FM om hem uit te nodigen voor een gesprek met de wielerdeskundige van Rick FM, Peter Zijerveld. Peter is zelf oud-profwielrenner en tot voor een paar jaar de talentcoach van de KNWU (Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie). Hij heeft in die tijd ook met Enzo gewerkt. Enzo en Peter hebben het over zijn ontwikkeling van jeugdrenner tot nu, renner in de topcompetitie.

Het gesprek met Enzo is de eerste in een reeks die Rick FM de komende weken gaat uitzenden met beloftevolle sporters in de regio. Zo staan er ook gesprekken in de planning met wielrenster Lorena Wiebes, Nederlands beste sprintster van dit moment, de jonge wielrenner Sam Oomen, die dit jaar de overstap maakt van Jumbo-Visma naar Lidl-Trek en honkbal international Mike Groen.