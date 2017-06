Amstelhoek – In de Mennonietenbuurt in Amstelhoek is vannacht een flinke brand uitgebroken bij een woning.

De brandweer van Uithoorn was snel ter plaatse. De vlammen waren al van grote afstand te zien. Voor zover nu bekent raakte er niemand gewond bij de brand. Hoe de brand kon ontstaan is vooralsnog onduidelijk. Volgens een ooggetuige zou de brand op het balkon zijn begonnen.

Foto’s: KaWijKo Media