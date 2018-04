‘Engelenvleugels’ keuze van Marijke Haremaker

Aalsmeer – De keramiste Annette van den Bergh en beeldend kunstenaar Juke Hudig zijn neergestreken in het Oude Raadhuis voor de allerjongste expositie in dit monumentje aan de Dorpsstraat. KCA houdt deze lokale galerie draaiende met de inzet van een grote groep vrijwilligers. Aanleiding om zo nu en dan een van deze vrijwilligers aan het woord te laten en te vragen naar het favoriete kunstwerk van de actuele expositie. Deze keer de favoriet van suppoost Marijke Haremaker.

Flinterdun

Precies weten doet ze het niet maar het is zeker een jaar of twaalf dat Marijke Haremaker suppoost is in het Oude Raadhuis. Ze vindt het in allereerste instantie lastig om een keuze te maken, maar als ze dat dan doet gaat dat wel met overtuiging. Ze kiest voor de installatie van de circa 200 porseleinen vleugels gemaakt door Annette van den Bergh. Annette zegt over dit specifieke kunstwerk dat ze het al drie jaar in haar hoofd had om te maken. Bijna tot haar eigen verrassing kon ze het nu realiseren in Aalsmeer. De vleugels zijn flinterdun en hangen aan bijna onzichtbare draadjes aan het plafond. Het kunstwerk hangt in de Grote Zaal en het is de bedoeling dat bezoekers er ook tussendoor lopen zodat de vleugels ook gaan bewegen en soms ook een licht tinkelend geluid voortbrengen.

Kwetsbaar en breekbaar

“Ik vind het iets lichts en hemels hebben. En ja, met vleugels kun je vliegen”, vertelt Marijke enthousiast. “Tegelijkertijd vind ik het theatraal en ook museaal. Waarom? Omdat dit een kunstwerk is dat je nooit zelf in je huis krijgt. Er zit beweging in en tegelijkertijd is het kwetsbaar en breekbaar. Het is mooi opgehangen alsof het een soort wolk is. Dat is ook het mooie van het Oude Raadhuis. Het is laagdrempelig, er is veel variatie en het verrijkt mijn leven. Daarom moet het Oude Raadhuis gewoon open blijven.”

Keramiek met een poëtisch accentje

Dat fragiele zit in al het werk van de keramiste en ook een tikje humor zoals bij de witte porseleinen kelken die net wat scheef op het voetje zijn gezet. De schaaltjes die ze maakt zijn wit met prachtige kleurtonen. Teer en fragiel tegelijk. Het is subtiel en sober keramiek met een poëtisch accentje dat er zijn mag.

Aanstaande zondag 22 april zijn beide kunstenaars aanwezig in het Oude Raadhuis om over hun werk te vertellen. Het werk van beide kunstenaars komt in het Oude Raadhuis heel goed tot uitdrukking. De beeldende kunstcommissie van Stichting KCA heeft ook deze een tot de verbeelding sprekende en toegankelijke expositie binnen haar muren weten te halen. De expositie is nog te zien tot en met zondag 29 april, elke donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. Adres: Dorpsstraat 9.