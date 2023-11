Energiek concert 110-jarige Aalsmeers Harmonie

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 4 november vierde Aalsmeers Harmonie haar 110-jarig jubileum met een groot concert in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Het was een avond vol muziek, van een traditionele mars tot tv-tunes, van klassiek tot pop. De zaal was met ruim 200 bezoekers goed gevuld. En het enthousiasme waarmee het orkest speelde, werkte aanstekelijk op het publiek. Voor het eerst sinds lange tijd kon het concert weer eens plaatsvinden in de mooie Burgerzaal van het raadhuis. Het concert bracht muzikanten, leden en liefhebbers van muziek samen om 110 jaar Aalsmeers Harmonie te vieren. Een vereniging die begon in 1913 met zo’n dertig muzikanten uit voornamelijk Aalsmeer-Oost en nu bestaat uit zo’n 45 leden uit Aalsmeer en omstreken.

Majestueuze opening

Aalsmeers Harmonie staat sinds januari 2023 onder leiding van Michel de Haas. Met veel energie en inzet is er de afgelopen maanden gewerkt aan het programma voor het jubileumconcert. Na het welkom van voorzitter Dirk de Vries, opende de harmonie het concert met ‘Redeem Us’ van Bach, gevolgd door ‘Majestic Entrance’, een echt majestueuze opening. Daarna klonk een Proms Medley van klassieke werken en ‘A Flower Rhapsody’, speciaal voor Aalsmeers Harmonie gecomponeerd door Koos Marks ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum.

Feest na de pauze

Presentator van de avond was Maurits Draijer, die tevens een aantal nummers mee zong met zijn prachtige baritonstem. Zo raakte hij de gevoelige snaar met ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld en kwam zijn liefde voor jazz naar voren bij ‘Let me try again’ van Frank Sinatra. Na de pauze ging het feest helemaal los met de mars Ar-senal en The Blue Bonnet Revue. Daarna volgde een pubquiz met tv-tunes van series uit de jaren tachtig, zoals Mash, The A-Team, Zeg eens Aaa en Floris. Vervolgens zong Maurits mee met hits als ‘Laat me’, ‘I’ve got you under my skin’, ‘Sweet Caroline’ en de avond werd afgesloten met ‘Sway’. Na de laatste noot volgde een staande ovatie van het publiek. Het was een feestelijke en vrolijke avond vol mooie muziek.

Drummer en bassist gezocht

Aalsmeers Harmonie gaat zich nu voorbereiden op het volgende optreden en dat is het Champagneconcert op zondag 21 januari. Ook deel uitmaken van dit enthousiaste orkest? De Harmonie zoekt met name een drummer en een bassist, maar ook andere muzikanten zijn van harte welkom. Kijk op: www.aalsmeersharmonie.nl of volg het orkest op Facebook.

Presentator en zanger Maurits Draijer.

Foto’s: www.kicksfotos.nl