Elmedin en Tim winnen Blind Koppel bij Poel’s Eye

Kudelstaart – Vorige week was het Blind Koppel Toernooi bij de Poel’s Eye in de Proosdijhal. Bij dit toernooi werd elke speelronde opnieuw geloot wie met en tegen elkaar darten. Na vijf voorronde wedstijden balanceerden maar liefst zes darters tussen de winnaars en verliezersronde. Zij hadden ieder zes legs gewonnen en moesten een barrage spelen om de laatste zestien in de winnaarsronde te bereiken. Slechts twee darters van hen mochten door, dit waren uiteindelijk Luc van de Meer en Rob Braam. Zij strandden echter alsnog in de kwartfinale. Kees van de Pelt en Loise Jurka haalden verrassend de halve finale, net als Tjitte Miedema en Ronald Baars.

De finale ging echter tussen de koppels Elmedin Jakub met Tim van de Poel en Danny van de Plas met Huib Gootjes. Elmedin met Tim waren de favorieten, maar Danny met Huib wisten er toch nog een beslissingsleg uit te persen. Deze werd echter alsnog gewonnen door Elmedin met Tim, zodat zij de grote en terechte winnaars van de avond werden. Voor Tim was het zijn tweede Blind Koppel Kampioenschap ooit. Gilbert van Eijk had met een finish van 98 de hoogste uitgooi van de avond.

Volgende week vrijdag 28 oktober is de volgende speelavond in de Proosdijhal. De Poel’s Eye is laagdrempelig voor zowel dames als heren. Dankzij het vier niveau systeem komt iedereen op zijn eigen niveau terecht. De inschrijving sluit om 20.00 uur. Deelname kost 4 euro en de minimum leeftijd is 15 jaar. Op de website www.poelseye.nl is nog meer informatie te vinden.

Foto: De finalisten van het Blind Koppel Darts: Huib, Tim, Elmedin en Danny.