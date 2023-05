Elly van Yperen erelid Senior Sportief Actief

De Ronde Venen – Het werd een gezellige middag in De Kom, toen Elly van Yperen in het zonnetje werd gezet. Het bestuur van Senior Sportief Actief had deze bijeenkomst georganiseerd om te laten zien, hoe zeer Elly’s inzet voor de ouderensport gewaardeerd wordt. Dat was te lezen op de grote taart, Elly, bedankt! De voorzitter, Rien van den Berge, keek met haar terug naar het begin. Toen was het nog Spel en Sport, en toen waren er nog maar enkele lesgroepen. Maar Spel en Sport groeide, en daarom werd het nodig om een goed contact te regelen tussen de groepen en het bestuur. Er kwamen coördinatoren, die ook lid zijn van het Algemeen Bestuur. En bijna 25 jaar geleden werd Elly één van die coördinatoren.

Dit vrijwilligerswerk is Elly op het lijf geschreven. Ze bezocht al haar groepen regelmatig, hield een goed contact met de groepsvertegenwoordigers en loste eventuele problemen snel op. Ze zorgde ervoor dat hobbels in de organisatie in het bestuur besproken konden worden. Omdat Senior Sportief Actief steeds groter werd, kreeg Elly ook meer groepen onder haar hoede, tot in Abcoude aan toe.

Uiteraard had zij ook regelmatig contact met de docenten, en deze lieten zich ook horen. Joke van Diemen en Andrea Snel zongen haar toe: ”Bijna 25 jaar…”, en zij noemden daarin Elly’s betrokkenheid en zorgvuldigheid, alles was altijd goed in orde. Alle aanwezigen stemden in met het “Elly Bedankt!”

Daarna nam de voorzitter nog een keer het woord. Namens het bestuur benoemde hij Elly tot erelid van Senior Sportief Actief, als grote dank voor haar inzet en betrokkenheid bij Senior Sportief Actief. Elly was zeer verrast en hier heel blij mee.

Elly is nu geen bestuurslid meer, maar zij blijft zeker nog meedoen met de lessen van Senior Sportief Actief in De Kom, waar de aanwezige groepsleden, (oud)-docenten en bestuursleden Elly bedankten voor hun inzet en met elkaar een gezellige bijeenkomst hadden.