Elkaar helpen in tijden van crisis

Via alsjijzorgtpasikop.nl worden hulpvraag en aanbod verbonden.

Deze week heeft het kabinet extra maatregelen genomen om het coronavirus te stoppen. Mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Dat raakt de meest kwetsbaren in de samenleving. Ook zorgverleners hebben hulp nodig om te kunnen blijven werken. Het initiatief ‘Als jij zorgt pas ik op’ koppelt hulpvraag en aanbod aan elkaar. Mensen die tijd hebben om boodschappen te doen of even op te passen kunnen zich aanmelden om te helpen. Kijk op www.alsjijzorgtpasikop.nl.

Overal

Overal in het land starten kleine initiatieven om hulpvraag en aanbod aan elkaar te verbinden. Zorgpersoneel heeft hulp nodig, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen. En ook kwetsbaren in de samenleving kunnen hulp gebruiken. De site alsjijzorgtpasikop.nl matcht hulpvraag en aanbod met elkaar. Het is een landelijk platform dat per provincie opereert, met contacten in iedere gemeente. Per provincie zullen de coördinatoren zorgen dat de vraag zo snel mogelijk in de juiste gemeente terecht komt. Zodat de hulp geboden kan worden door mensen bij jou uit de buurt. Contact dichtbij dus, we zijn slechts de bemiddelaars.

Hulp nodig?

Hulp nodig? Meldt jouw hulpvraag aan via de site. Vraag om hulp als je dat nodig hebt, dat is best ingewikkeld maar ga niet tobben en voel je niet schuldig. Er zijn nu al een heleboel mensen die vrijwillig hun hulp aan bieden. Het wachten is op de boodschappenlijsten. Heb je hulp nodig voor het ophalen van je medicijnen bij de apotheek, heb je iets van de supermarkt nodig of de drogist en kun/wil je daar niet zelf heen? Laat een berichtje achter op de website. Jouw buren willen je graag helpen!

De Ronde Venen

Speciaal in gemeente De Ronde Venen kun je ook bellen als je hulp nodig hebt naar nummer 0682725033. Let op dit nummer is alleen om hulp te vragen! Als je wilt helpen kun je je aanmelden via de website. Kies provincie Utrecht en wij krijgen jouw aanmelding binnen. Dit initiatief ‘Als jij zorgt pas ik op is’ wordt ondersteund door appéltje-eitje.nu. Graag leggen we ook de verbinding met lokale initiatieven, om die waar mogelijk te ondersteunen. Iedereen is welkom om mee te denken en mee te doen.

Samen kunnen we meer. Neem een kijkje op www.alsjijzorgtpasikop.nl en doe mee!