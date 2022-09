Elektrische scooter in de brand

Aalsmeer – Op de Legmeerdijk, op de grens van Aalsmeer en Amstelveen, heeft een elektrische scooter zondag 25 september rond half elf in de avond voor een flinke brand gezorgd. De scooter was neergezet nabij de overdekte fietsenstalling bij de bushalte aan het einde van de Hornweg. De brandweer van Aalsmeer was snel ter plaatse en kon extreme schade voorkomen. De resten van de scooter zullen door de gemeente worden opgeruimd.

Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De politie doet verder onderzoek. Meer informatie of getuige geweest? De politie hoort het graag, bel: 0900-8844.

Fotograaf: VLN Nieuws