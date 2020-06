Einde aan ophalen oud papier in Rijsenhout

Rijsenhout – Zaterdag 27 juni was de allerlaatste ophaaldag van het oud papier in Rijsenhout. Ruim 25 jaar hebben enkele verenigingen dit maandelijks gedaan. Muziekvereniging Melomanie heeft het ophalen opgestart en kort daarna is handboogvereniging Target uit Kudelstaart mee gaan delen in de lusten en de lasten. Beide verenigingen hebben jarenlang hun begroting kunnen aanvullen met de opbrengsten hiervan, zeker omdat in eerste instantie sprake was van een gegarandeerde bodemprijs.

Dit is enkele jaren geleden stopgezet omdat de Gemeente Haarlemmermeer het zag als een verkapte subsidie. Na de opheffing van muziekvereniging Melomanie is de Ontmoetingskerk uit Rijsenhout aangeschoven als partner. De afgelopen jaren hebben de Gemeente Haarlemmermeer en Gebr. Nijssen samen gezorgd dat de verenigingen toch door konden met het oud papier ophalen, maar sinds het instorten van de prijs van het oud papier is het voor deze partijen niet meer rendabel de actie te ondersteunen.

Een optie voor de verenigingen zou zijn om zelf ophaalvrachtwagens te huren bij Nijssen, maar dat zou de verenigingen meer kosten dan dat het zou opbrengen. De deelnemende verenigingen hebben begrip voor de beslissing van zowel de gemeente als de firma Nijssen, maar vinden het uiteraard heel jammer dat ze moeten gaan stoppen met deze activiteiten.

De inwoners van Rijsenhout hebben maandelijks altijd trouw het oud papier aan de weg gezet en ook de chauffeurs van Nijssen waren altijd even behulpzaam. De reeds opgeheven muziekvereniging Melomanie, handboogvereniging Target en de Ontmoetingskerk willen iedereen bedanken die hebben bijgedragen aan deze jarenlange inzet ter ondersteuning van hun respectievelijke begrotingen.