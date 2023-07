Eind september start aanleg speeltuin Clematisstraat

Aalsmeer – De opdracht voor de realisatie van de speeltuin in de Clematisstraat is gegeven: eind september wordt gestart met de werkzaamheden. Deze zullen zo’n 3 tot 4 weken gaan duren. “We zijn er zo blij mee”, zegt Lindy, één van de initiatiefnemers. “De kogel is nu echt door de kerk. De opdracht is vanuit de gemeente gegeven aan Boerplay. Dit bedrijf gaat de speeltuin bouwen. De werkzaamheden starten vooralsnog eind september en het streven is om half november de speeltuin officieel te openen. Dit natuurlijk onder voorbehoud, maar we hopen dat de realisatie volgens planning verloopt. Zeker is in ieder geval dat we de opening van de speeltuin groots gaan vieren.”

Het initiatief om de huidige speelplek in de Clematisstraat uit te breiden is genomen in 2021 door Marit Ridder. Een crowdfundingsactie werd opgezet om gelden voor de realisatie bijeen te krijgen. Daarnaast zijn diverse fondsen en instellingen aangeschreven met veelal een positief resultaat en de gehouden loterij heeft een mooi bedrag opgeleverd. Streefbedrag was 100.000 euro en na twee jaar is het gelukt om dit bijeen te vergaren.

Thema van de speeltuin is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Volgens de initiatiefnemers past dit mooi bij Aalsmeer vanwege de ligging (bloemenveiling, Westeinderplassen en Schiphol als buurman). De speeltuin krijgt een soort parkachtige functie met speelruimte voor kinderen en een ontmoetingsplek voor volwassenen. De bedoeling is dat de speeltuin een sociale functie gaat vervullen en zorg gaat dragen voor meer samenhang in de buurt.