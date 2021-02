Eerste woningen De Kleine Weelde opgeleverd

De Kwakel – In De Kwakel in de gemeente Uithoorn hebben projectontwikkelaar Timpaan en aannemer Vink+Veenman vorige week de laatste woning van project De Kleine Weelde Veld A en B opgeleverd. NOAHH|Network Oriented Architecture heeft de woningen ontworpen. John Noordeloos, adjunct-directeur van Timpaan, en Frank Agterof, commercieel manager van Vink+Veenman, reikten de symbolische sleutel uit aan de kopers van de laatste woning die werd opgeleverd. Verdeeld over twee kavels zijn er 20 woningen gerealiseerd, rondom een gezamenlijk binnenterrein. De opzet doet daarbij denken aan een boerenerf. De bewoners beschikken samen over meer dan 1.200 m2 groen rondom de woningen. Daarnaast heeft elke woning een privétuin aan de achterzijde van de woning. In De Kleine Weelde draait alles om gezond wonen in de groene ruimte en om bijzondere architectuur met een eigentijdse uitstraling. De bouw is gestart eind 2019.

Ingeborg de Jong (directeur Timpaan): “De architectuur van de woningen springt in het oog en is echt onderscheidend. Door de woningen in een hof te situeren, met in het midden gedeelde ruimtes, creëren we als vanzelf een gemeenschapsgevoel. We hebben er alle vertrouwen in dat de bewoners hier veel woongeluk zullen beleven!”

Op een derde, nabijgelegen kavel worden momenteel 24 Timpaan Smartwoningen gebouwd.