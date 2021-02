Eerste winnaressen “Uithoorn in Beweging”

Uithoorn – Afgelopen dinsdag trof Sport-wethouder Jan Hazen de eerste winnaressen van de “Uithoorn in Beweging”-challenge bij het Zijdelmeer naast het gemeentehuis. “Jullie laten zien dat er genoeg te sporten en te bewegen valt in Uithoorn en De Kwakel. Voor alle leeftijden, ook in coronatijd.” De Challenge duurt nog tot 1 maart.

Met de Challenge “Uithoorn in Beweging” daagt de gemeente haar inwoners uit om de deur uit te gaan voor een gezonde portie bewegen. De 3 winnaressen van dinsdag hadden hun sportieve inspanningen ingestuurd, elk met een eigen verhaal.

Herstel, mobiliteit, ontspanning

Zo merkte Marloes van der Hoort (44) dat beweging goed is voor haar herstel nadat ze was getroffen door corona. “Mijn dochter spoorde me aan om te gaan lopen in de buitenlucht. En ik merk inderdaad dat het helpt mijn kracht en conditie terug te krijgen.” Marloes is blij met de mogelijkheden die haar woonplaats Uithoorn biedt. Zoals – een tip van de wethouder – de wandelprogramma’s van de AKU. “Zo ben je sportief én sociaal bezig.”

Marjoleine van der Waal (45) heeft door fibromyalgie pijn in haar spieren en gewrichten. “Tot 2007 zat ik in een scootmobiel. Als die stuk was, kon ik letterlijk geen kant op. Dat was ik zó zat.” Met behandelingen en revalidatie wist ze haar mobiliteit terug te winnen. “Die houd ik vast met veel wandelen en oefeningen. “Voor mij geldt: bewegen geeft zegen!”

De derde Challenge-winnares, Lisa van der Velde (27) werd enthousiast gemaakt door haar vriend, een fanatieke fietser. “Nu fietsen we samen, soms ritten van 100 km. Daarnaast zijn we ook fanatieke wandelaars. Ik zoek vooraf wandelroutes uit van Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. We kunnen urenlang ontspannen lopen, loskomen van alles, alleen maar genieten van de natuur.”

Bewondering

Behalve een Challenge T-shirt, key cord en de speciale Uithoorn 200 jaar-koeken kregen de 3 winnaressen grote complimenten van Sport-wethouder Jan Hazen. “Ik heb veel bewondering voor jullie, en voor alle deelnemers aan “Uithoorn in Beweging”. Jullie laten zien dat er genoeg te sporten en te bewegen valt in Uithoorn en De Kwakel, en in onze polders en buitengebieden. Voor alle leeftijden, ook in coronatijd. Uit jullie verhalen hoor ik: bewegen is genieten!”

Doe ook mee met de Challenge!

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in Uithoorn? Doe mee met de Challenge “Uithoorn in Beweging”! Laat zien hoe jij sport of beweegt. Stuur je foto, video of desnoods een screenshot van je sport-app naar sportbeleid@uithoorn.nl. Meedoen kan tot 1 maart. Houd je wel aan de coronamaatregelen!