Eerste uitreiking Rondeveense Toppers, groot succes!

De Ronde Venen – Woensdag was het eindelijk zover: de allereerste Rondeveense Toppers werden uitgereikt. Onder luid applaus van familie, vrienden en andere genodigden ontvingen 22 kinderen hun welverdiende jeugdlintje. Alle kinderen vormen door hun maatschappelijke inzet een inspirerend voorbeeld voor anderen. Gemeente De Ronde Venen vindt het daarom belangrijk dat deze kinderen in het zonnetje worden gezet. Zó kwam het idee van De Rondeveense Toppers tot stand.

De Rondeveense Toppers werden uitgereikt onder leiding van burgemeester Maarten Divendal samen met kinderburgemeesters Fabriz Kalse en Dorinthe van der Kraats. In hun laatste activiteit als kinderburgemeesters, werden zij extra verrast door zelf ook een jeugdlintje te ontvangen. Dorinthe en Fabriz hebben in het afgelopen jaar veel nagedacht over zaken in de gemeente die kinderen belangrijk vinden. Zo is Fabriz geïnteresseerd in het milieu en heeft hij in Baambrugge meegedaan aan een duurzaamheidsbijeenkomst. Dorinthe heeft op haar beurt samen met haar klas en Tympaan-De Baat een ouderenmiddag georganiseerd.

Enorme opbrengst

Een groep van 16 kinderen werd beloond voor een grote bijdrage aan de Voedselbank. Met hun club For You zijn de kinderen in Wilnis langs de deuren gegaan met het spel ‘een appel en een ei’. Dit spel begint met het ruilen van een ei voor iets anders dat meer waarde heeft. Door steeds meer op te halen en de spullen uiteindelijk te veilen, konden de kinderen met een opbrengst van € 830,15 naar de Voedselbank.

Opvallende acties

Daarnaast vielen er nog meer Rondeveense Toppers op door hun opvallende acties. Een voorbeeld daarvan is Nikkie. In het kader van de Vreedzame School, heeft zij geholpen met het ‘pestproject’. Zodra er op school ruzie was of iemand werd gepest, dan werd Nikkie ingeschakeld als ‘bemiddelaar’. Diana woont pas 3 jaar in Nederland en zet zich in als vrijwilliger bij het NME-centrum De Woudreus. Ze is onder andere verantwoordelijk voor het bedenken en aanbieden van de spelletjes voor het programma Move Mates. Dit zijn activiteiten met groen in het Speelwoud in Wilnis. Gijs kwam in actie door 30 euro te doneren aan de Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland. Toen er een dierenambulance in de brand was gestoken, twijfelde hij geen seconde en doneerde geld uit zijn eigen spaarpot. Dankzij de inzamelingsactie was er al na twee dagen genoeg geld voor een nieuwe ambulance.

Tot slot verzamelt Julian zwerfafval. Hij controleert afvalbakken en verzamelt metalen voor de metaalhandel. Daarnaast spaart hij doppen voor de aanschaf van blindengeleidehonden. Door zijn acties maakt hij zijn omgeving ervan bewust om afval op de juiste manier te sorteren.

Eén groot succes

Dankzij de geweldige inzet van alle kinderen werd de eerste editie van de Rondeveense Toppers een groot succes. De middag werd compleet door enthousiaste familie en vrienden, een warm onthaal over de rode loper en diverse lekkernijen. Na afloop konden de kinderen nog nagenieten en dansen bij de kinder-dj. Volgend jaar worden weer nieuwe Rondeveense Toppers in het zonnetje gezet! Houd onze website in de gaten voor alle informatie rondom nominaties.