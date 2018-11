Eerste certificaten voor MHFA uitgereikt

Uithoorn – Afgelopen week ontvingen 15 cursisten uit handen van wethouder Ria Zijlstra een certificaat voor het succesvol volgen van de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Na vier intensieve cursusmiddagen zijn zij in staat bij anderen de signalen van psychische nood te herkennen en daardoor in een vroeg stadium passende hulp te zoeken en te vinden. De gemeente organiseerde de cursus in samenwerking met GGZ in Geest.

Steeds meer noodzaak

Als iemand zich in z’n vingers snijdt, is het probleem duidelijk. Je pakt de EHBO-koffer en plakt een pleister. Maar wat doe je als een geliefde, een leerling of collega een paniekaanval krijgt, z’n bed niet meer uitkomt en steeds somberder wordt? De cursus MHFA biedt in dit geval handvatten om deze persoon in een vroeg stadium te helpen om passende hulp te zoeken.

Vervolg in de toekomst

De cursus is speciaal bedoeld voor professionals en vrijwilligers die beroepsmatig niet op dit gebied zijn opgeleid. Aan de cursus namen -naast medewerkers van de gemeente Uithoorn- ook een aantal vrijwilligers van de Voedselbank en Mantelzorg en Meer deel. Deelnemers aan de cursus -die plaatsvond in het gemeentehuis van Uithoorn- waren enthousiast. Maar niet alleen enthousiasme is van doorslaggevend belang. Gelet op de cijfers krijgt iedereen vroeg of laat in zijn of haar omgeving te maken met mensen met psychische problemen.

Internationaal erkend

De cursus Eerste hulp bij psychische problemen is een internationaal erkende cursus. Cursisten leren hoe ze eerste hulp kunnen bieden een mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren. Na afronding van de cursus zijn de cursisten officieel ‘first responder’ MHFA. Het bijbehorende certificaat is drie jaar geldig. Na 3 jaar is bijscholing verplicht om geldigheid van het certificaat te garanderen.