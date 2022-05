Mijdrecht – Een mijlpaal voor De Ronde Venen: Mijdrecht heeft als eerste plaats in de gemeente een regenboogzebrapad. Dit is een initiatief van de Wilnisse Jenneke van Wijngaarden, ondersteund door de gemeente. De oversteekplaats aan de Rondweg straalt in alle kleuren van de regenboog. Het regenboogzebrapad moet onderstrepen dat iedereen welkom is in De Ronde Venen, ongeacht geaardheid of genderidentiteit.