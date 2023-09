Eerste puzzelrit Aalsmeers Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap organiseert volgende week zaterdag 23 september de eerste verlichte Bromfiets Avond Puzzelrit. Een groot aantal eigenaren van ‘oude’ bromfietsen heeft zich al opgegeven, maar er kunnen nog meer deelnemers bij.

De avondrit start bij café Joppe in de Weteringstraat om 20.00 uur, verzamelen vanaf 19.30 uur. Er wordt in groepjes van drie een parcours gereden met totaal vijftien posten, allemaal binnen de gemeente Aalsmeer. Deelname kost 12,50 euro en dit bedrag is inclusief een mooi schildje, twee consumptiebonnen en een verrassing onderweg.

Inschrijven kan in café Joppe of door een mail te sturen naar: info@aalsmeersbromfietsgenootschap.nl. Het belooft een leuke en vooral gezellige avond te worden. De heren en dame van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap hebben er in ieder geval zin in. Jij/u ook?