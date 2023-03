Eerste paal voor aanbouw Jozefschool

Aalsmeer – Woensdag 22 maart is de eerste paal voor de nieuwe aanbouw van de Jozefschool in de Gerberastraat de grond ingegaan. Jurre Commandeur, leerling van groep 5, heeft samen met René Veerman, directeur van de school, de paal erin geslagen onder het toeziend oog van leerlingen en leerkrachten van de school. Onder de vloeren wordt straks een tijdscapsule geplaatst met tekeningen en verhalen van huidige leerlingen over ‘Hoe zie jij er over 50 jaar uit’. Alle kinderen kregen een ‘Eerste Paalpotlood’ en de groepen een bouwpakket ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis.

De nieuwe aanbouw is hard nodig, de noodlokalen en de speelzaal zijn al sinds 2000 in gebruik en voldoen niet meer aan de eisen voor het huidige onderwijs. Het stabiele leerlingaantal van de Jozefschool maakt het mogelijk om toekomstbestendig te kunnen nieuwbouwen vast aan het huidige gebouw. De nieuwbouw wordt energie neutraal.

Er komen twee nieuwe lokalen of groepsruimten met een flexibele wand om de ruimten multifunctioneel te kunnen gebruiken en een nieuw speellokaal ten behoeve van kleutergym en ander groepsdoorbrekende activiteiten. Van Berkel Aannemers bouwt wederom mee aan de verbetering van de school. De bouw zal in de eerste helft van 2024 gereed zijn. De Jozefschool is een groene school en gaat het vrijgekomen plein natuurlijk inrichten met onder andere schooltuinen en een kapschuur voor buitenlessen.