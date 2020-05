Eerste ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ voor burgemeester

Aalsmeer – Het boek ‘Kudelstaart in oorlogstijd’ is uit. Het eerste exemplaar is in de raadzaal van Aalsmeer in ontvangst genomen door burgemeester Gido Oude Kotte. Het boek beschrijft de crisisjaren, de oorlogsjaren en de eerste jaren van de wederopbouw in het dorp aan de hand van interviews met Kudelstaarters, die actief waren in de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.

Beeld van WOII

De burgemeester kreeg het eerste exemplaar uitgereikt door Piet Buskermolen, de broer van Jan Buskermolen. Jan was journalist bij diverse lokale kranten en zijn interviews vormen de basis voor het boek. Vóór Jan de interviews kon publiceren werd hij geveld door ziekte en overleed hij. “Door deze interviews met achtergrondinformatie alsnog te publiceren, willen we recht doen aan het werk dat door Jan Buskermolen is verricht”, zei auteur en eindredacteur Dick van Wees bij de overhandiging. “De interviews geven een goed tijdsbeeld van wat zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog in en om Kudelstaart. De meeste mensen die door Jan werden geïnterviewd leven inmiddels ook niet meer.”

Brieven aan de pastoor

Er is voor het boek ook gebruik gemaakt van correspondentie van Kudelstaarters die in Duitsland dwangarbeid verrichten. Zij schreven brieven aan de toenmalige pastoor Van Kessel in Kudelstaart. “Zij spraken na de oorlog vrijwel nooit over wat hen is overkomen”, zegt Van Wees. “Met dit boek krijgen ze een stem en krijgen we een beeld van het leven en de gebeurtenissen in de Duitse werkkampen en welke impact dat heeft gehad op het verdere leven van betrokkenen.” Ook de verhalen van nabestaanden van de briefschrijvers en de geïnterviewden hebben volgens de schrijver nieuwe inzichten gegeven in de periode tijdens en na de oorlog.

Kennis over het dorp

Burgemeester Gido Oude Kotte is vereerd met de uitreiking van het lijvige boek van 194 pagina’s. “Het is een prachtig en betekenisvol boek geworden. Het zal zeker bijdragen aan mijn kennis van de geschiedenis van Kudelstaart”, aldus de burgemeester. “En voor in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid zelf slechts in betrekkelijke vrijheid kunnen vieren, is het stilstaan bij de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid extra belangrijk.”