Eerste fietstocht PCOB Senioren Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdag 4 april stapt de fietsgroep van PCOB Senioren Aalsmeer weer op de fiets. Net als in voorgaande jaren wordt het de eerste keer rustig aan gedaan. Er wordt gefietst langs de Ringvaart naar de Bosrandbrug. Dan rechtsom en via de J. Takkade weer terug of linksom via Aalsmeerderbrug, maar dat hangt af van de wind. Onderweg wordt gestopt voor koffie, iets lekkers en om bij te kletsen.

Al het andere blijft gelijk aan voorgaande jaren. Er wordt gefietst met een snelheid van 17 kilometer per uur. Dat is zonder ondersteuning best snel, maar met ondersteuning bijna het langzaamste wat veilig gefietst kan worden. Een volle accu is nodig omdat die bij lagere temperaturen minder stroom levert. Het advies is om een helm te dragen. Vooraf aanmelden is niet nodig. De groep vertrekt om 13.30 uur bij Bacchus aan de Gerberastraat en daar is ook het eindpunt.

Als de tocht door slecht weer onverhoopt niet plaats kan vinden, gaat er toch iemand naar de Gerberastraat, zodat niemand nodeloos staat te wachten. Stuur voor meer informatie een mail naar jan@westerhog50.nl