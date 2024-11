Experience Centre DC Systems geopend in Aalsmeer

Aalsmeer – Vandaag opent in Aalsmeer het eerste Nederlandse Experience Center voor gelijkstroomtechnologie. Gelijkstroom (ook wel DC / Direct Current genoemd) kan de groeiende tekorten op het Nederlandse energienetwerk oplossen. Al eerder werd bekend dat slechts 5% van de bedrijventerreinen nog over voldoende elektriciteit beschikt. Ook de woningbouw en mobiliteit komen in het gedrang vanwege het stroomtekort. Inmiddels staan al 9.400 bedrijven op de wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet. De groeiende vraag naar energie en de toenemende problemen met overbelasting van het net (netcongestie) hebben het Nederlands gevestigde bedrijf DC Systems ertoe bewogen om in hun Experience Center de oplossing voor het energietekort te laten zien.

Gelijkstroomtechnologie

“Gelijkstroomtechnologie biedt de oplossing voor deze problematiek, licht Rajath Kelamane, Managing Director van DC Systems, toe: “In tegenstelling tot conventionele wisselstroom (AC) is gelijkstroom veel efficiënter voor diverse toepassingen. Onze wereld draait steeds meer op DC, van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en energieopslagsystemen zoals batterijen, tot LED-verlichting en alledaagse apparaten zoals smartphones en laptops. De verschuiving naar gelijkstroomtechnologie kan de druk op het energienetwerk aanzienlijk verlichten. Een belangrijk onderdeel van deze aanpak is Current/OS, een besturingssysteem dat speciaal ontwikkeld is om DC-netwerken effectief en zelfstandig te laten opereren.”

Interactief

Het net geopende Direct Current Experience Center aan de Oosteinderweg 127C belicht gelijkstroomtechnologie en is hiermee het eerste in Nederland. Bezoekers kunnen in een hybride AC/DC-omgeving interactief de toekomst van energieverdeling verkennen, met diverse DC-toepassingen zoals elektrisch laden, kantooropstellingen en industriële installaties. Ook dient het als open laboratorium met speciale faciliteiten voor testen en prototypeontwikkeling om technologische vooruitgang te ondersteunen. Kijk voor meer informatie op www.dc.systems.nl

Foto: Eerste Direct Current Experience Center van Nederland. Bron en foto: DC Systems