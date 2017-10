Eerste brug geplaatst bij Plaswijk in Vinkeveen

Vinkeveen – Maandag is is de eerste mijlpaal bereikt, de eerste van de vier bruggen is herplaatst en is de doorvaart onder de eerste brug van de toegangsweg weer teruggebracht op het niveau van 50 jaar geleden. De bewoners van Plaswijk 1- 33 zijn erg tevreden over de wijze waarop de medewerkers van de aannemer AW Rijneveld Infra de ingrijpende vervanging van de complete toegangsweg, met ondergrond en vier betonnen bruggen uitvoert. Een feestje waard dat op maandag 30 oktober het brugdek van de eerste brug kon worden geplaatst