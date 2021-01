Eerste boek voor Meindert Brunia

De Ronde Venen – Gemeenteraadslid Meindert Brunia van D66 (r) neemt het eerste boek De energietransitie uitgelegd in ontvangst van Robert Vermeulen (voorzitter van energiecoöperatie Veenwind). Robert: “Graag hadden we dit boek op de nieuwjaarsreceptie persoonlijk aan alle fracties overhandigd maar ja…. die ging dit jaar natuurlijk niet door. Daarom hebben we het boek nu met de post verstuurd. De overstap naar duurzame energie is een behoorlijke uitdaging, maar het kan wel! Gelukkig zien de meeste mensen wel in dat er écht wat moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan, maar er zijn ook nog heel veel vragen. Dit zeer informatieve en prettig leesbare boek van Sanne de Boer geeft antwoord op veel van deze vragen en we hopen dat het de gemeente helpt om verstandige keuzes te maken in het nieuwe jaar.”

Op de foto ontvangt Meindert Brunia (links het boek van Robert Vermeulen