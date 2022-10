Eerste appartementen in Zuydveste opgeleverd

Aalsmeer – De eerste woningen in het project Zuydveste, de voormalig Zuiderkerk, zijn opgeleverd. In totaal zijn hier 55 appartementen voor ouderen gerealiseerd. Wethouder Willem Kikkert ging langs om de woningen te bekijken.

Wethouder Willem Kikkert: “We vinden het belangrijk om in Aalsmeer te bouwen voor verschillende doelgroepen. Zuydveste is hier een mooi voorbeeld. Dit is een plek waar ouderen langer zelfstandig kunnen wonen omdat hier ook extra zorg aanwezig is. En natuurlijk is het prachtig om te zien dat de kerk weer een nieuwe bestemming heeft gekregen.”

Op het terrein van de voormalige Zuiderkerk zijn 52 woningen gerealiseerd en in de kerk zelf zijn er drie lofts en een mooie ontmoetingsruimte voor de bewoners gemaakt. Ook is er een ruimte voor Thuiszorg Aalsmeer en welzijnsorganisatie Participe.

“Uiteraard zijn in de kerk diverse oude details bewaard gebleven.” Zo vertelt Robert-Jan Wesselius van Tupla Vastgoed. “We hebben de balken en het karakteristieke cassetteplafond uit de kerk opgeknapt, de ronde ramen herstelt en ook het hele dak en de klokkentoren gerenoveerd.”

De eerste bewoners zijn nu aan het klussen en de planning is dat er eind november een officiële opening komt van Zuydveste.