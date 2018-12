Eenvoudig een fiets huren bij halte Mijdrecht-centrum

Mijdrecht – Bij de halte Mijdrecht-centrum zijn vanaf deze week makkelijk Keo Bikes te huren. De deelfietsen zijn bedoeld voor busreizigers die uitstappen bij deze halte en die op het bedrijventerrein of in Mijdrecht moeten zijn. Er zijn in totaal 20 fietsen beschikbaar die via een app eenvoudig kunnen worden geleend.

De fietsen werden op 12 december officieel in gebruik genomen door wethouder Alberta Schuurs (Mobiliteit) en Léon Raadschelders van de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB). Met het aanbieden van de leenfietsen wil vervoerder Syntus Utrecht reizigers de mogelijkheid bieden makkelijker op hun eindbestemming te komen.

Alberta Schuurs: “We hebben bij provincie en Syntus Utrecht aangedrongen op dit fietsdeel systeem. Het is vooral voor werknemers en bezoekers van het bedrijventerrein nog een aardig eindje lopen naar hun bestemming. Daarnaast is buslijn M2 is ook niet altijd direct beschikbaar. Daarom zijn de fietsen een goede aanvulling. Die zijn van tevoren te reserveren, maar ook te huren op het moment dat je aankomt. Je kunt daarmee makkelijk en snel naar je eindbestemming rijden. Dit levert een bijdrage aan het OV-gebruik en natuurlijk is fietsen ook nog gezond.’’

Huren

De deelfietsen van KeoBike zijn op elk willekeurig moment te huren. Met behulp van de smartphone kan eenvoudig een fiets worden gereserveerd of direct worden opgehaald bij de carrousel aan de Rondweg. Met de app kan het slot vande fiets worden geopend. De fiets kan per uur maar ook per dag worden gehuurd.Lenen voor een uur kost 1,50 euro per uur of 3 euro per dag. De app van Keo Bike is te downloaden in de App store en de Play Store. Het serviceteam van Keo Bike zorgt dat de fietsen in goede conditie zijn en blijven.