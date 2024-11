Een nipte overwinning

Uithoorn – Na de 7-1 overwinning tegen De Gooiers in Hilversum ging het team vol goede moed de strijd aan met Petanque Lijnden. De start op de thuisbasis in Bodegraven was ook goed. De eerste doublettenronde werd met 2-1 gewonnen. De tweede ronde bestond uit twee triplettenpartijen. Een triplette met de spelers van BUT en een triplette met de spelers van OSB Bodegraven. De triplettenpartijen waren tot deze dag de sterke kant van de teams, maar deze ronde kregen de spelers het spel niet onder controle. Beide partijen gingen verloren waardoor Lijnden met een 3-2 voorsprong aan de afsluitende doubletten ronde begon.

De teams kregen de opdracht om tenminste twee partijen te winnen worden om met een gelijkspel naar huis te kunnen. Al vrij snel wonnen Greet Maas/Wilma Buchner hun partij met 13-9. Even later voegden Angèle Smit/Ella Dikmans zich bij de winnaars met ook 13-9. Opdracht een was voltooid. Het gelijkspel was zeker. Intussen speelden Lenie de Bruijn/Jan Janmaat de laatste partij van de ontmoeting. Het leek erop dat het een vrij eenvoudige overwinning zou worden. De spelers van Lijnden dachten daar echter anders over. Zij verzamelden de punten gestaag en uiteindelijk kwam de partij op een 12-12 stand. Bij deze stand is het belangrijk dat de pointeur, de spelers die de boules dicht bij het doelballetje (but) plaatsen, goed op punt komen. Deze situatie brengt de andere equipe altijd onder druk. Zo ook in deze partij. De tegenstander kon niet het dertiende punt naar zich toe halen en onze equipe wel. Met deze overwinning naderden ze PV Gouda, Petanque Lijnden en PVN tot op een punt. In de tussenstand staan ze op de vijfde plaats door een iets minder saldo gescoorde punten achter De Boel de Boule 3 en ruim voor De Spaanse Ruiter 1 dat de volgende tegenstander is op 16 november in Bodegraven.

