Een nieuwe kraam voor ’Peet van de Mijdrechtse markt’

Mijdrecht – Bijna iedere bezoeker van de Mijdrechtse markt, kent wel Peet. Bij Peet koop je de mooiste dameskleding. Lange broeken, spijkerbroeken, truien en velen soorten, maten en kleuren. Aangepast aan de tijd van het jaar. Zo gek kun je het niet bedenken of hij heeft het en heeft hij het niet, doet hij enorm best om het eventueel bij zijn inkoop te vinden. Peet had tot voor kort diverse marktkramen naast elkaar, maar nu heeft hij een prachtige 16 meter lange wagen. Alles veel makkelijker, ruimer ingericht, licht, en altijd alles onder ‘dak’. Hij mag met recht trots zijn op ‘zijn’ prachtige kraam.. Nog niet gezien? Je kan hem bijna niet missen