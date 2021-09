Een ‘nieuwe’ bus voor Zideris dagbesteding Mijdrecht

Mijdrecht – Op vrijdag 24 september werd de nieuwe bus van Zideris Dagbesteding aan de Windmolen 75 in Mijdrecht gepresenteerd. Deze bus is mogelijk gemaakt door de hartverwarmende hulp van sponsoren. Na het bericht dat de oude bus niet meer door de APK kwam twijfelde één van de sponsoren geen moment. Er werd een sponsoractie opgezet voor de aanschaf van een vervangende bus. Vele sponsoren hebben hier gehoor aan gegeven. Dit heeft geresulteerd in een mooie bus voor het vervoer van de cliënten van en naar de dagbesteding, het halen en brengen van werk en af en toe een uitje. Na overhandiging van de sleutel aan cliënt Hettie, kon de bus, onder het genot van een hapje en drankje, bewonderd worden.

Via deze weg willen wij, medewerkers en cliënten, alle sponsoren nogmaals heel hartelijk danken dat zij de aanschaf van de bus mogelijk hebben gemaakt.

Deze sponsoren zijn: MGK Bouw bv, Marga Poen, Ricardo Vianen timmerwerk&onderhoud, ESSBL, Brabebo, Explo, HCM Handling Company bv, Golfpark Wilnis,JS-werken, Spelt, Promofessionals, Leo Schaaphuizen vof, Platimex, Garage Bierman, Sokkenmarkt.nl, Hendrikx advocaten, Tapas de Buurvrouw, Timmerfabriek Rekri bv, Poen in Control, van Walraven, Lionsclub Mijdrecht-Wilnis, Feka ICT, Versteeg Culinair, Rendez Vous, De Zwart dranken&delicatessen, A&T Automotive en schildersbedrijf van Asselen.