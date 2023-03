‘Een Leven Lang Kunst’ in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – De nieuwste expositie van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer in de reeks ‘Kunst uit Aalsmeer’ richt de spotlights op Carolien Horich en Liesbeth van Welbergen. Beide beeldend kunstenaars geven een kleurrijk overzicht van hun veelzijdig talent. Zij zeggen dat deze tentoonstelling over ‘Een Leven Lang Kunst’ hun laatste is… Een uitgesproken kans om hun bijzondere en veelzijdige werk nog één keer te zien!

Carolien Horich uit Aalsmeer is al haar hele leven bezig met beeldhouwen, boetseren en schilderen, onder andere Iconen. Haar werk is voornamelijk figuratief, maar ook abstract. Carolien had een eigen atelier in Hoofddorp, gaf jarenlang les en workshops, richtte vele exposities in, in het ziekenhuis in Woerden in waar ze werkte en exposeerde haar eigen werk o.a. in Leiderdorp, Alphen a/d Rijn, Woerden, Hoofddorp en Haarlem. Inmiddels is Carolien al vele jaren gastvrouw bij de tentoonstellingen van KCA in het Oude Raadhuis.

Carolien nodigde voor haar tentoonstelling in het Oude Raadhuis vriendin en beeldend kunstenaar Liesbeth van Welbergen uit Hoofddorp uit. Liesbeth exposeert al ruim 30 jaar door het hele land en verkoopt haar werk over de hele wereld. Haar beeldhouwwerk in harde steen is figuratief, haar kleurrijke acryl- en olieverf schilderijen zijn intuïtief en abstract. Sinds kort maakt Liesbeth ook glazen schalen en glasobjecten in mozaïek.

Iedereen is van harte welkom bij de opening van deze bijzondere tentoonstelling, op zaterdag 1 april om 15.00 uur in het Oude Raadhuis van KCA, Dorpsstraat 9 in het Centrum. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 april.