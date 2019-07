Een eigen ‘pop’ voor Uithoornse burgemeester

Donderdag 11 juli jl bezocht burgermeester Pieter Heiliegers van Uithoorn, in het kader van zijn kennismakingsronde met de inwoners van Uithoorn, het project Centraal Wonen aan de Flevomeer in Uithoorn. Na een rondleiding door het woonproject bestaande uit 15 zelfstandige woningen variërend in grootte van 1 – 5 kamerwoning, plus daarbij enkele gemeenschappelijke ruimtes als de woonkamer, keuken, tuin, zitkuil, hobbyruimte, wasmachine/droogtrommel ruimte ontstond een levendig gesprek tussen de burgermeester en de bewoners van het woonproject. Elke bewoner vertelde in het kort haar/zijn levensgeschiedenis, hoe lang hij/zij al in het project woonde en wat de aantrekkingskracht is van het gemeenschappelijk wonen. Burgermeester Pieter Heiliegers vertelde over zijn carrière tot aan het burgermeesterschap van Uithoorn. Bijzonder geïnteresseerd is hij in het nieuw te schrijven kunst- en cultuurplan en de feestelijke activiteiten in het kader van Uithoorn 200 van 12 oktober 2019 – 30 september 2020. Als verrassing toonde bewoner en tevens poppenspeler Frans Hakkemars, een mini-versie van de burgermeester. Beide burgervaders konden het snel goed met elkaar vinden: beiden willen de schouders onder het ontwikkelen van een levendige, gevarieerde en divers cultuuraanbod in alle sectoren van Uithoorn zetten. We zijn benieuwd naar hun kunst- en cultuuractiviteiten de komende jaren.