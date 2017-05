Eddy de robot komt op De Eendracht wonen!

Mijdrecht – Vol trots introduceren de leerkrachten van OBS De Eendracht deze week Eddy de onderwijsrobot aan hun leerlingen. In een tijd waarin robotica een enorme groei doormaakt, kunnen onze leerlingen en -leerkrachten gaan kennismaken met deze bijzondere robot in hun dagelijkse onderwijs. Bijzonder, omdat Eddy veelzijdig is. Hoewel met zijn 58 centimeter klein van stuk, Eddy’s kwaliteiten zijn vrijwel onbeperkt. Wij gebruiken zijn maak- en gebruiksomgeving om zelf lessen met Eddy te ontwikkelen en Eddy zal worden ingezet van groep 1 tot en met groep 8!Leerlingen kunnen van hem leren door met hem te praten, spelen en lachen. Eddy kan écht van alles! De basisschoolleerlingen van nu groeien op in een digitale wereld waarin interactie met allerlei apparaten voor hen heel vanzelfsprekend is. We staan aan de vooravond van een tijd waarin slimme apparaten en robotica een grote vlucht gaan nemen. Hoe mooi is het dan als leerlingen in het onderwijs vertrouwd raken met deze ontwikkeling, door een robot in de klas! Een robot als hulpmiddel bij het leren van taal, rekenen, wereldoriëntatie, communiceren en samenwerken. Dat is Eddy. Want Eddy spelt, rekent, vertelt, luistert en helpt. En bovenal: werken met Eddy motiveert. Eddy lacht! Een onweerstaanbaar ventje, die Eddy.