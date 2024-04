E.H.B.O. Lucas Vinkeveen viert 75-jarig bestaan￼

Vinkeveen – De in 1949 opgerichte E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen vierde vorige week haar 75-jarig jubileum. De vereniging is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht vanwege het gebrek aan capabele hulpverleners langs de zijlijn van het voetbalveld. E.H.B.O.-vereniging Lucas groeide uit tot een levendige vereniging die ondersteuning heeft verleend aan diverse evenementen. Denk hierbij aan de Vinkeveense avond-4-daagse, het Turftrapperstoernooi bij voetbalvereniging Hertha, de Bosdijkloop in Vinkeveen en het Shanty-festival de Turfschippers.

Het 75-jarig jubileum werd gevierd tijdens een 2 uur durende boottocht op de Vinkeveense Plassen. Deze boottocht werd aan de vereniging aangeboden door Jim Klinkhamer van Klinkhamer Watersport Vinkeveen. Jim is ook lid van E.H.B.O.-vereniging Lucas en draagt de vereniging een warm hart toe. Tijdens de boottocht kon genoten worden van koffie met appelgebak, een drankje en een hapje. En hoewel het weer deze zaterdagmiddag niet echt geweldig was, kon toch genoten worden van uitzicht over het water. Hoewel niet alle leden van de vereniging meegevaren zijn, was het een gezellige middag waarin mensen uitgebreid in gesprek zijn geweest met elkaar. Bij het verlaten van de boot was iedereen enthousiast en riep men dat dit voor herhaling vatbaar is.

Tot slot is er nog een groepsfoto gemaakt die de goede sfeer alleen nog maar benadrukte. E.H.B.O.-vereniging Lucas bedankt Jim Klinkhamer en alle andere mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Lijkt het u ook leuk om kennis te maken met E.H.B.O.-vereniging Lucas Vinkeveen, neem dan gerust contact op met onze vereniging; ehbolucasvinkeveen@gmail.com,. Ook op facebook kunt u ons vinden; EHBO Lucas Vinkeveen of kijk op onze site ehbolucasvinkeveen.nl